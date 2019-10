Von einem gemütlichen Schäferstündchen war aber keine Rede. Es flogen zwar nicht die Fetzen, dafür aber die Polster. „Ein bisschen Spaß muss selbst in einem Fünf-Sterne-Haus sein.“ Der kam im Hirschen aber ohnehin nie zu kurz. An ausgelassene Stunden an der Bar erinnerte sich nicht nur Rudi Quehenberger. Bevor ihn die Besichtigungstour allerdings dorthin führte, legte er noch Hand an und versuchte sich an der Keramikmalerei. „Das ist das erste Mal, dass du einen Pinsel in der Hand hast“, tönte seine Katharina frech. Zum Arbeiten war aber sowie keiner geladen. Vielmehr galt es sich an traditionellen Schmankerln zu laben.