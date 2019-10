Ein 84 Jahre alter Pensionist ist in der Nacht auf Samstag in seinem Haus im Vorarlberger Rankweil überfallen und schwer verletzt worden. Die beiden Täter - ein erst 17-Jähriger (!) und ein 44-Jähriger - hatten mit Beil und Hammer die Terrassentür aufgebrochen und waren so ins Gebäude gelangt. Sie warfen eine Decke über den auf seiner Couch liegenden Mann und schlugen mit Fäusten brutal auf ihn ein.