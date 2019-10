In dieser Nacht auf den 6. Oktober, in der er eigentlich beim Wiesn-Fest in München hätte sein sollen: „Das Wetter war nicht gut, ich nicht fit; deshalb bin ich in Kitzbühel geblieben.“ Aber „irgendwann am späten Abend“ habe er beschlossen, in ein Pub in der Altstadt zu gehen, „Nadine war auch dort“, mit einigen Arbeitskollegen aus der Baufirma, für die sie arbeitete. „Doch sie unterhielt sich fast ausschließlich mit einem Fremden.“ Mit Florian J., einem bekannten Eishockeyspieler. Und: Der „Fremde“ und seine Ex hätten vertraut gewirkt: „Ich spürte einen Stich in meinem Herzen.“