Ein Wiener ist der erste „Pistenopfer“ der jungen Skisaison in Kärnten: Knapp eine Wochen nach der Eröffnung am Mölltaler Gletscher ist der 61-Jährige am Mölltaler Gletscher schwer verletzt worden. Als ein 14-Jähriger aus Radenthein an ihm vorbei fuhr, hatte er in die selbe Richtung geschwenkt und es kam zum Zusammenstoß. Der Schüler wurde nur leicht verletzt; der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Krankenhaus Spittal gebracht werden.