FPÖ will Strache nicht in ihren Reihen haben

Das könnte die Entscheidung von Philippa Strache, die sich bis 16. Oktober festlegen will, erleichtern. Die FPÖ will Strache jedenfalls nicht in ihren Reihen haben, allein schon der kleinste Berührungspunkt mit dem ehemaligen langjährigen Parteichef ist den Blauen unangenehm.