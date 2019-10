Gemeinsame Kirchennutzung

In der Landeshauptstadt ist die gemeinsame Nutzung von römisch-katholischen Gotteshäusern mit anderen Glaubensgemeinschaften ein heißes Thema. So gibt es derzeit Überlegungen, etwa die Welsche Kirche am Griesplatz mit Nicht-Katholiken zu teilen, wie die Pressestelle der Diözese bestätigt.: „Es laufen gerade Gespräche mit einer in Graz ansässigen orthodoxen Glaubensgemeinschaft.“