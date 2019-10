Ausflug in die pompösen 1980er

Ach, was waren das für glorreiche Zeiten, als der Pop in den 1980ern seinen opulenten Höhepunkt erreicht hatte und man glaubte, das würde ewig so weitergehen! Das Echo dieser unbeschwerten Synthie-Grandezza beschwört Christoph Marek alias Spa Mayerling auf seinem Album „The Memory of Song“ herauf - in völligem Bewusstsein, dass die Welt und damit der Pop diese Leichtigkeit längst verloren haben. Oder hat sie ohnehin immer nur im eigenen Jugendzimmer existiert?