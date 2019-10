Nachdem ich am späteren Abend aufgewacht war, bekam ich aus dem Wohnzimmer nebenan lauten Jubel zu hören. Ich wusste schon, dass mein Vater nicht zum plötzlichen Sporting Lissabon-Fan mutiert war, also war meine Neugierde geweckt. Die Salzburger waren tatsächlich 1:0 in Führung gegangen, der legendäre Robert Seeger war auf großer Moderatoren-Fahrt, Nebelschwaden hüllten die berühmten wellenförmigen Tribünendächer des Lehener Stadions ein und die Mozartstädter drückten auf das 2:0. Und dann war da dieser Moment, den auch 25 Jahre danach alle damaligen Austria Salzburg-Fans im Detail nacherzählen können.