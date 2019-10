Sie nähert sich langsam, aber sicher dem Ende zu - die Zeit des ehemaligen Deutschland-Teamspielers Mesut Özil bei Arsenal London! Immer mehr verdichten sich die Anzeichen und Gerüchte, dass der inzwischen 30-jährige Ausnahmekönner in Sachen Fußball in wenigen Wochen seine Zelte in der britischen Hauptstadt abgebrochen haben wird. Auch ein wahrscheinlicher künftiger Arbeitgeber wird bereits genannt!