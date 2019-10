Vermeintlich besonders stolz rankten sich die 60.000 Obstbäume in Haiming in die wärmende Herbstsonne. Immerhin ist man „Schuld“ an dem, was sich am Samstag beim ersten der 33. Haiminger Markttage wieder abspielte. Geschätzte 8000 Fans der Regionalität unterstrichen abermals die Bedeutung heimischer Produkte und demonstrierten somit unbewusst gegen Massenware und industrielle Sättigungsmittel.