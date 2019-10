„Wir müssen uns dem Trend beugen. Wenn es bei allen schon Weihnachtsmärkte gibt, müssen wir auch einen aufbauen“, verrät eine Möbelhaus-Angestellte in Eugendorf. Außerdem gebe es durchaus Kunden, die schon jetzt zugreifen. So auch in den Supermärkten, wo Lebkuchen und Co. im Einkaufswagerl landen.