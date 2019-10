Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Samstag den Vorsitz der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino von Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) übernommen. Tirol werde in den kommenden zwei Jahren bis zum Herbst 2021 die Präsidentschaft innehaben. Die Übergabe fand im Rahmen des Abschlussfestes des Kaiser-Maximilian-Gedenkjahres in Innsbruck statt.