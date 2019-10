Hagel, Starkregen und Sturmböen im Raum von Linz. Blockierte Straßen, überflutete Gebiete und vermisste Personen. Nach einem Stromausfall spitzt sich die Lage bei einem Gefahrengutlager dramatisch zu! So stellte sich die Situation für die Einsatzkräfte bei der Übung „Lentia 2019“ in der oberösterreichischen Landeshauptstadt dar. Mittendrin war auch der Gefahrengutzug der Feuerwehr Pinkafeld. Gemeinsam mit Kameraden aus Eisenstadt hatten die Florianis die Aufgabe, einen Dekontaminierungsplatz in der Nähe des kritischen Schadstofflagers zu errichten.