„Geld, das aus der Pflege kommt, wird wieder in die Pflege fließen, sodass das Niveau deutlich erhöht wird,“ betont Soziallandesrat Christian Illedits den gemeinnützigen Gedanken hinter dem burgenländischen „Zukunftsplan Pflege“. Geregelt wird das in einem völlig neuen Gesetz. Konkret bedeutet das, dass Einrichtungen, die vom Land mitfinanziert werden, ihre Gewinne wieder in das Pflegeangebot investieren müssen. Anwendung findet das Regelwerk bei Altenwohn- und Pflegeheimen, Seniorentageszentren, Behindertenbetreuungseinrichtungen sowie der mobilen Heimpflege.