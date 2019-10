„Wichtig ist für uns vor allem, dass mit den betroffenen 280 Mitarbeitern fair umgegangen wird“, betont Ortschef Thomas Vasku nach dem Krisengipfel mit dem Standortleiter sowie dem Logistikchef von Hofer am gestrigen Vormittag. Die Diskontkette hatte ja am Freitag bestätigt, dass das Großlager in Loosdorf mit Ende März 2020 geschlossen wird.