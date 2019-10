„Uns hat die Polizei angerufen, weil zwei Leuchtraketen, eine grüne und eine rote, im Gebiet des Holzerkar abgefeuert wurden“, so Georg Schürrer, Einsatzleiter der Bergrettung Spital am Pyhrn. Von zwei Hüttenwirten wurden außerdem deutliche Lichtzeichen wahrgenommen, welche man als Notsignale deuten konnte – sechs Lichtsignale in einer Minute. Auch auf gesendete Lichtsignale wurde geantwortet. „Wegen diesen beiden Indizien mussten wir ganz klar einen Einsatz auslösen. Wir dachten, es handelt sich um verletzte Bergsteiger“, erklärt Schürrer.