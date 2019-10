Der Kärntner Landestierschutzverein kann sich über eine äußerst großzügige finanzielle Zuwendung freuen, da ihm eine betagte verstorbene Kärntnerin (93) mehr als vier Millionen Euro hinterlassen hat. Das Geld war in zwei Trusts in dem Steuerparadies Isle of Man deponiert. Die Frau starb 2016, im Frühjahr 2019 soll das Geld beim Tierschutzverein angekommen sein. Die Höhe des Betrages hat der Kärntner Verein bisher weder bestätigt noch dementiert.