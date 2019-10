Heißes Date mit Maddison Brown

Doch jetzt scheint Amor auch bei dem 29-Jährigen getroffen zu haben. Ende der Woche wurde Liam nämlich beim romantischen Date mit einer jungen Frau gesichtet. Händchen haltend schlenderten die beiden durch New York, genossen ein Mittagessen und schmusten beim Date am Abend in aller Öffentlichkeit herum.