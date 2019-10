Zum letztlich missglückten Fluchtversuch kam es am Abend um 23.20 Uhr in der Wiener City. Nach der Taxifahrt hatte der 34-Jährige - er war stark betrunken - die Kosten nicht begleichen wollen - obwohl er laut Taxler ausreichend Bargeld in der Börse zur Verfügung gehabt hätte, wie der Berufslenker erklärte -, und setzte zur Flucht zu Fuß an, die wenige Meter weiter am Asphalt enden sollte. Der geprellte Taxler konnten den Österreicher dadurch einholen und alarmierte die Beamten.