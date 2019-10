„Begonnen wird mit Maßnahmen zum Hochwasser- und Geschieberückhalt sowie zur Stabilisierung zahlreicher Rutschhänge. Und die Abflussverhältnisse im Ortsteil Hinterglemm werden verbessert“, berichtet Leonhard Krimplstätter, der Salzburger Leiter der Wildbach und Lawinenverbauung über das nun gestartete erste Detailprojekt mit einem Kostenrahmen von 7,9 Millionen Euro. Danach rücken Baumaßnahmen in der Saalach und in 20 Zubringerbächen in den Fokus des umfassenden Schutzpakets. „Zentrales Ziel ist eine Verringerung der Hochwasserwelle für Saalbach und das Hintere Saalachtal“, so Krimplstätter. Das Projekt bringt auch wesentliche ökologische Verbesserungen mit sich: „Die Saalach wird durchgehend fischpassierbar, es entstehen zahlreiche ökologische Nischen in der Saalach und den einmündenden Wildbächen“, so Schwaiger.