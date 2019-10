13 Mopeds kontrollierte die Polizei am Donnerstag und Freitag in Wals. Dabei wurden bei zwei Fahrzeugen Geschwindigkeiten von 85 bzw 70 km/h am Prüfstand erreicht. Einem Lenker wurde das Kennzeichen wegen schwerer Mängel abgenommen. Insgesamt 14 Anzeigen erstatteten die Beamten, darunter Übertretungen wegen Typenabänderung, Auspuff oder Heckhöherlegungen.