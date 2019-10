Tragischer Unfall in der Nacht auf Samstag: Eine 15-jährige Mopedlenkerin wurde von einem 41-jährigen Autofahrer im Gemeindegebiet von St. Oswald bei Freistadt in Oberösterreich frontal erfasst und weggeschleudert. Für die junge Lenkerin kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mädchens feststellen. Laut Angaben der Fahrzeuginsassen war die Beleuchtung am Moped nicht eingeschalten.