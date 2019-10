Slowenien ist am Sonntag (20.45 Uhr/live im krone.at-Ticker) in der EM-Qualifikation zu Hause gegen Österreich zum Siegen verdammt. Die Euphorie im Nachbarland hat durch die 1:2-Niederlage am Donnerstag in Nordmazedonien einen herben Dämpfer erlitten. Österreich-Legionär Zlatko Dedic traut es seinen Landsleuten aber zu, dass sie in Ljubljana zurückschlagen.