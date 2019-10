Ein schneller Ermittlungserfolg gelang der Polizei im Bezirk Neunkirchen. Jene Rowdy-Bande, die am Montag für Verwüstungen in Loipersbach gesorgt hatte, konnte ausgeforscht werden. Zwei 15-jährige Brüder sowie ein 14-jähriger Schulkamerad waren geständig. Einzig ein Motiv blieb das Teenager-Trio schuldig. „Zum Glück kommt so etwas nicht allzu oft vor. Ist die Hemmschwelle bei den Jugendlichen einmal gefallen, dann geht’s dahin, und die Burschen sind auf einmal voller Tatendrang“, sucht daher Inspektor Walter Schwarzenecker nach einem Erklärungsversuch.