England muss auf das Ticket für die Fußball-EM-Endrunde noch warten. Die „Three Lions“ kassierten am Freitag mit einem 1:2 in Tschechien verdientermaßen den ersten Punkteverlust in der laufenden Kampagne. Es war die erste Niederlage für die Engländer in einem Qualifikationsspiel seit zehn Jahren.