Österreichs Fußball-U21-Nationalteam bleibt auf dem Weg zur Teilnahme an der EM-Endrunde 2021. Mit einem 3:0 (2:0) gegen die Türkei holte der ÖFB-Nachwuchs am Freitag in Ritzing den dritten Sieg im dritten Gruppenauftritt. Die Österreicher stimmten sich damit ideal auf das Auswärtsspiel bei Gruppen-Favorit England am kommenden Dienstag in Milton Keynes ein.