Ursprünglich sollte das E-Auto bereits 2020 auf den Markt kommen. 2017 stellte die für seine im oberen Preissegment angesiedelten Staubsauger und Föns bekannte Firma einen Motor-Prototypen vor. Insgesamt wollten die Briten rund 2,3 Milliarden Euro in das Mobilitätsprojekt investieren. Ganz aus dem erweiterten Automobilgeschäft zieht sich Dyson jedoch nicht zurück, Berichten zufolge arbeiten die Briten an der Entwicklung von Feststoffbatterien, die auch in Elektroautos eingebaut werden könnten.