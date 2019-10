„Ich bin davongelaufen, so schnell ich konnte“

„Als ich das Messer in seiner Hand gesehen habe, bin ich so schnell davongelaufen, wie ich konnte“, berichtet eine Zeugin. Vier Frauen, davon eine 19 und eine 40 Jahre alt sowie einen 50-jährigen Mann erwischte der Angreifer. Drei der Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht, die anderen beiden konnten vor Ort behandelt werden. In Lebensgefahr schwebe aber niemand, sagte ein Polizeisprecher.