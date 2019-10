Die Tatorte waren am Hauptbahnhof Linz, im Volksgarten und an der Wiener Straße. Binnen eines Monats schlug Kenan K. (29) zumindest viermal zu - in diesen Fällen konnte ihn die Polizei fassen. Er soll völlig ohne Motiv auf Passanten losgegangen sein, sie spitalsreif geprügelt haben.