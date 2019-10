Die englischen Fans sorgten wieder mal für einen Skandal in Tschechien. In der tschechischen Hauptstadt nahmen 300.000 Menschen an der Verabschiedung von Sänger-Star Karel Gott teil. Ungeachtet dessen versammelten sich im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels Tschechien - England englische Fans in der Prager Innenstadt und lieferten sich Kämpfe mir der dortigen Polizei. Die tschechische Polizei musste Blendgranaten einsetzen (im Video). 14 englische Fans wurden verhaftet.