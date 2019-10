Viele Schlagwörter im roten Präsidium

Beim gestrigen Parteipräsidium waren von der roten Spitze zum wiederholten Mal viele Schlagwörter zu hören, etwa Erneuerung, Neuaufstellung oder Bewegung in die Bewegung bringen. Sowohl Wiens Bürgermeister Michael Ludwig als auch Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer stellten zwar eine Personaldebatte in Abrede, um dann aber gleich anzufügen, dass eine solche am Ende des Prozesses stehen könne.