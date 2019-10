„Ich war wütend, was er veranstaltet“

Sie gibt zu, geschimpft zu haben: „Ich war wütend, was er veranstaltet.“ Und er wohl sauer über ihr lautstarkes Theater, über das sich schon Nachbarn beschwerten. Da habe er sie geohrfeigt, ihr den Mund zugehalten, sagt sie. Das Messer sei dagelegen, sie nahm es: „Ich wollte ihm zeigen, dass ich am Ende bin. Aber ich habe nur einmal hingepikst, ich wollte ihn nicht töten!“ Und weil man sich doch liebt, bestätigt er jetzt überraschend ihre Aussage im Gericht.