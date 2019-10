Vor mehr als 40 Jahren gründete Martin Lechner in Bischofshofen sein „Musikhaus Lechner“. Seither zählt der Betrieb internationale Kapazunder der Musikszene zu seinen Kunden. Am Samstag feiert das „Jubiläumsflügelhorn“ des Familienunternehmens eine ganz spezielle Premiere in seinem Geburtsort Bischofshofen.