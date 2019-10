Das Investitionsvolumen in Seilbahnen und neue Unterkünfte sei beachtlich, sagte Neuhold. Eine Besonderheit gebe es im Skigebiet Riesneralm im obersteirischen Donnersbachtal. Dort sorge ein Wasserkraftwerk für den Strom zur Beschneiung, auch das dafür erforderliche Wasser werde hier entnommen. Ein Drittel der Leistung der Anlage decke den Strombedarf der Beschneiung, der Rest werde ins Stromnetz gespeist. Weiters habe es unter anderen Erweiterungen und Umbauten bei den Jugend- und Familiengästehäusern am Erlaufsee, in Weiz und in Eisenerz gegeben. In Graz eröffnen heuer und 2020 zwei neue Hotels.