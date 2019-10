Die Schwarzen scheinen überhaupt anders zu planen - weg von klassischer Polit-Werbung. Und sie setzen alles auf die LH-Karte. So gab’s am Freitag den Aufakt zu Gesprächsrunden, die unter dem Titel „Steiermark jetzt!“ noch ein Zeitl laufen. Am Freitag trafen sich Betriebsräte in der Burg mit dem Landeschef, um zu deponieren wo der Schuh drückt. Weitere Runden - auch mit Prominenz - sind zu diversen Themenkreisen geplant.