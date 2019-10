Hut ab! Der einzige kambodschanische Fan, der nach einer 6000-Kilometer-Reise in Teheran ankam, unterstützte seine Nationalmannschaft auch bei 0:14! So hoch verlor seine Mannschaft am Ende gegen Iran. Trotz allem jubelte er seinem Team mit Megafon, Trommel und einer riesigen Flagge zu, selbst bei 0:14 (im Video bei 12 Sekunden). Noch wichtiger: Nach 40 Jahren konnten wieder einmal Frauen im Stadion in Iran bei einem Länderspiel dabeisein.