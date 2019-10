Bereits am 21. August habe der unbekannte Mann zugeschlagen. Es folgten eine Reihe weiterer Einbrüche in Gasthäusern in Kundl, Wörgl un Brixlegg. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen wir von ein- und demselben Täter aus“, informierte die Polizei am Freitag. Bei den Einbrüchen erbeutete der Unbekannte Bargeld in der Höhe eines vierstelligen Eurobereichs und rund 300 Packungen Zigaretten.