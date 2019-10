Die Arbeitsgruppe war von Ex-Minister Josef Moser beauftragt worden. Betroffen von den Plänen des Justizministeriums sind kleine Gerichte in allen Bundesländern mit Ausnahme von Wien. Im Sprengel des Oberlandesgerichtes Linz sollen auch drei Salzburger Gerichte geschlossen werden: Neumarkt, Oberndorf und Thalgau. Sie sollen in Absprache mit dem Land Salzburg zum neuen Standort Seekirchen/Wallersee fusioniert werden. Die meisten Schließungen sind in dem internen Arbeitspapier für Kärnten und Tirol ausgewiesen.