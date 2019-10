Kennengelernt hat die junge Deutsche einen der Männer Ende 2017 über Instagram – und dieser zeigte sich von seiner charmanten Seite. Einen Tag vor Silvester lud er die heute 17-Jährige in Hannover zu einer Party in seine Wohnung. Der Alkohol floss in Strömen, anwesend waren die beiden sowie ein weiteres Mädchen und mehrere Burschen. „Gegen 2.30 Uhr ging ich ins Bad, dann wurde mir plötzlich schwarz vor den Augen. Ab da an habe ich einen Filmriss“, erzählte die Jugendliche wenig später der „Bild“.