Einer der die Grenzen des Herkömmlichen sprengte, war Michael Stolhofer. Er übernahm 1982 von Winter das Zepter und brachte Tanztheater, wie es keiner kannte und viele empörte an die Salzach. Merce Cunningham, oder Jérôme Bel – sein ironisch, witziges Wunderwerk „The Show must go on“ wurde jetzt auch zum Jubiläum aufgeführt – erhitzten die Gemüter. Und Rockstars wie Patti Smith, Neil Young oder Lou Reed befeuerten Dom- bzw. Residenzplatz. „Unbequem, unruhestiftend und ungehorsam“, beschrieb Szene-Vorstand Peter Hofer Stolhofer, der auf Grund einer Grippe bei der Feier fehlte.