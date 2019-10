Erneuerungsprozess soll am 1. Mai abgeschlossen sein

Am Beginn des Erneuerungsprozesses soll eine „ehrliche und umfassende Analyse“ innerhalb aller Organisationseinheiten in der SPÖ (Bezirks- und Länderorganisationen ebenso wie Teil- und nahestehende Organisationen, von der Jugend bis zu den Senioren) stehen. „Ich erwarte mir von allen Organisationen, dass sie sich Zeit nehmen und mit den Mitgliedern eine ehrliche Analyse der Wahlergebnisse und Entwicklungen machen sowie Vorschläge für die Zukunft erarbeiten.“ Der Erneuerungsprozess soll am 1. Mai, dem „Tag der Arbeit“ 2020 abgeschlossen sein. „Wir werden jetzt nicht in eine innere Emigration gehen und uns bis im April des nächsten Jahres abmelden“, versicherte Rendi-Wagner.