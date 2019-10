Ferngesteuert, bedient mit einer Fernbedienung, fahren die neuen Tribünen durch die Stadthalle in Graz. Da messen sie noch gerade einmal zweieinhalb Meter. Sobald sie an der richtigen Stelle stehen, lassen sie sich - wieder per Fernbedienung - ausfahren, bis sie ihre Größe von fast 19 Metern erreicht haben. Die Sessel muss man dann aber händisch hochklappen.