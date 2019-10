Die Landesklinik im Lungau wird derzeit generalsaniert und steht kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten. Ein Highlight in der Endphase: der Hubschrauberlandeplatz am Krankenhausdach. „Nach Abschluss der Behördenverhandlungen kann der Landeplatz Anfang Dezember in Betrieb gehen. Das bringt uns wesentliche Verbesserungen für Patienten, die als Notfälle bei uns ankommen. Aber auch für jene, die zur Weiterbehandlung in andere Anstalten geflogen werden“, merkt Wirtschaftsdirektorin Andrea Schindler-Perner an.