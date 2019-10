Anders schaut es in den Magistrats-Kantinen aus: Dort landen gerade einmal zehn Prozent Bio auf dem Teller. Ausbaufähig - weiß auch der Salzburger Bio-Pionier Werner Lampert: „Von gesundem Essen kommt ein gesunder Geist und Körper“, sagt Lampert, der heuer geholfen hat, die Kantinen der Keppler Uni in Linz und die der BOKU in Wien auf Bio umzustellen. Auch für Salzburg hat er Ideen: „Convenience hat keinen Platz mehr. Gemüse muss mehr im Mittelpunkt stehen. Auch Getreide könnte Menüs ein neues Gesicht geben.“