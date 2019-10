Premiere am 12. Oktober

Die „Feier des Tages“ kommt gerade recht. Denn abseits von Hotel- und Wellnessfreuden gehen die Pierers mit der legendären Latschenhütten-Party, besser bekannt als „LAHÜ“, fremd. Das, was im Sommer Dienstag für Dienstag auf der Teichalm abgeht, wird am Samstag, 12. Oktober, ins Casino Graz verlegt.