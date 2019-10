Ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger, beide aus dem Bezirk Grieskirchen, hielten sich am vergangenen Sonntag in einem Lokal in Bad Schallerbach bis zur Sperrstunde auf, warteten anschließend davor, bis das Personal nach Hause ging und brachen dann die versperrte Eingangstür auf. In der Küche des Lokals machte sich der 23-Jährige etwas zu Essen. Im Anschluss stahlen beide diverse alkoholische Getränke vom Barbereich, sowie Textilien, unter anderem ein Paar Stöckelschuhe.