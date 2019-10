Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims in Kallham hatten gegen 5.51 Uhr das Feuer am Balkon entdeckt und Alarm geschlagen. Sie versuchten sofort, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Fünf Feuerwehren mit 60 Mann waren am Einsatzort. Einem Atemschutztrupp gelang es, den Brand zu löschen. Für die 79-jährige aus Prambachkirchen stammende Frau kam jede Hilfe zu spät.