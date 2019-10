Eliud Kipchoge, der Marathon-Olympiasieger und Weltrekordhalter, startet seinen Versuch in Wien, als erster Mensch einen Marathon in unter zwei Stunden zu laufen, am Samstag, 12. Oktober, um 8:15 Uhr. Der Zeitpunkt des Starts für die INEOS 1:59 Challenge wurde unter Einbeziehung genauester Wetterdaten vom Performance Team und den Meteorologen von INEOS am Tag vor dem Rennen festgelegt.