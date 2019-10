Sergio Ramos steht unmittelbar vor dem Aufstieg zu Spaniens Fußball-Rekordteamspieler. Sollte der 33-jährige Abwehrchef wie erwartet am Samstag in der EM-Qualifikation in Oslo gegen Norwegen zum Einsatz kommen, würde er sein 168. Länderspiel bestreiten und sich damit in der ewigen Rangliste vor seinem einstigen Real-Madrid-Clubkollegen Iker Casillas an die Spitze setzen. Einer der meistfoulenden Spieler der Geschichte wäre dann Rekordnationalspieler.