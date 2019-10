Der 32-Jährige war am 20. August erwischt und in die Justizanstalt eingeliefert worden. Die Ermittlungen ergaben mittlerweile, dass er seit September 2018 immer wieder unversperrte Autos im Stadtgebiet plünderte. Der Mann hatte es vor allem auf Bargeld abgesehen. In manchen Fällen entdeckte er in den Pkw aber auch Zweitschlüssel. So kehrte er in manchen Fällen mit seinem E-Bike bis zu dreimal zu den Autos zurück, sperrte sie mit den Schlüsseln auf und stahl erneut, was er so brauchen konnte. Er drang auch in ein unversperrtes Haus ein, in dem ein Ehepaar schlief und stahl dort Bargeld.